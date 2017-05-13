الدنمارك : دعوى قضائية ضد إمام مسجد بتهمة التحريض على قتل اليهود

رفعت المجموعة اليهودية في الدنمارك دعوى بحق إمام اسلامي اتهمته بالتحريض على قتل يهود في خطبة أثارت إدانة عارمة من الطبقة السياسية في البلد، على ما علم اليوم الخميس.

ويؤم منذر عبد الله الصلاة في مسجد الفاروق في حي نوريبرو في كوبنهاغن، وسبق أن اتهمت الصحف الدنماركية هذا المسجد بالارتباط بتيارات إسلامية متشددة.

ووفر مركز الشرق الأوسط للأبحاث الإعلامية «ميمري» الأميركي ترجمة الى الإنجليزية للخطبة التي ألقاها عبد الله بالعربية ونشر المسجد تسجيلها على صفحته في موقع يوتيوب بتاريخ 7 مايو.

وفي الخطبة التي ألقاها الإمام ذكر حديثا نبويا يقول «لا تقومُ الساعةُ حتى يُقاتِلَ المسلِمونَ اليهودَ فيقتلُهم المسلِمونَ حتى يختبئَ اليهودي من وراء الحجرِ والشجرِ فيقولُ الحجرُ أو الشجرُ يا مسلِمُ يا عبدَ اللَّهِ هذا يهوديٌّ خلفي فتَعالَ فاقتُلهُ».

ورفع دان روزنبرغ اسموسن رئيس المجموعة اليهودية في الدنمارك التي تعد 2400 شخص، دعوى لدى الشرطة للمطالبة بالتحقيق في التحريض على الكراهية.

وقال لصحيفة بوليتيكن «نخشى أن يفسر أشخاص ضعفاء يسهل التأثير عليهم هذا النوع من الخطب على أنه دعوة واضحة لاستهداف اليهود بأعمال عنف أو ترهيب».

ونددت وزيرة شؤون الهجرة والاندماج الدنماركية إنغر ستويبرغ على صفحتها على موقع فيسبوك بتصريحات الإمام «الفظيعة والمضادة للديمقراطية والشائنة».

ورفضت المجموعة اليهودية وعبد الله الخميس الرد على أسئلة وكالة فرانس برس.

وأفادت الاذاعة الدنماركية العامة أن منفذ اعتداءات كوبنهاغن في 14 فبراير 2015 عمر الحسين زار مسجد الفاروق عشية الهجوم.

وفتح الدنماركي من أصول فلسطينية الذي أعلن الولاء لتنظيم الدولة الاسلامية، النار على مركز ثقافي في كوبنهاغن اثناء استضافته مؤتمرا حول حرية التعبير، فقتل سينمائيا ثم يهوديا ملتزما امام كنيس قبل أن ترديه الشرطة. (AFP)

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