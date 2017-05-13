الذهب يرتفع بدعم المخاوف السياسية الأمريكية

ارتفع الذهب لإنهاء الأسبوع دون تغير يذكر حيث أججت الإقالة المفاجئة لرئيس مكتب التحقيقات الاتحادي بالولايات المتحدة مخاوف المستثمرين وعززت الطلب على المعدن في الوقت الذي هبط فيه الدولار والعائد على السندات الأمريكية.

وبحلول الساعة 1852 بتوقيت جرينتش ارتفع السعر الفوري للذهب 0.3 بالمئة إلى 1228.01 دولار للأوقية (الأونصة) محوما حول متوسط مستوى حركته في 100 يوم. وصعد الذهب 0.5 بالمئة في الجلسة السابقة مسجلا أكبر مكاسبه ليوم واحد في شهر.

وزادت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.3 بالمئة في التسوية إلى 1227.70 دولار للأوقية.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى صعدت الفضة‭‭0.7 ‬‬ بالمئة إلى 16.41 دولار للأوقية بينما انخفض البلاتين 0.1 بالمئة إلى 913.65 دولار. واتجه المعدنان لتسجيل أول ارتفاع أسبوعي في أربعة أسابيع.

وزاد البلاديوم 0.2 بالمئة إلى 803 دولارات للأوقية. (REUTERS)

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