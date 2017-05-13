العثور على جيفة كائن غامض و عملاق ببحر إندونيسيا

عثر على جيفة كائن بحري غامض و عملاق طوله أكثر من 15 مترا طافية في بحر جزيرة صغيرة اسمها Seram في مقاطعةMaluku بالوسط الإندونيسي، واحتار السكان المحليون بأمره، فعرضه 8 أمتار ووزنه يزيد عن طنين، وظن من عثر عليه صدفة، وهو فلاح اسمه أسروال تواناكوتا، البالغ 37 سنة، أنه بقايا مركب حطمته الأنواء، حتى أدرك سريعا بأن ما يراه ليس إلا وحشا قذفته الأمواج إلى الساحل.

صحيفة Jakarta Globe الإنكليزية اللغة بإندونيسيا، ذكرت بخبرها عنه، أنه ظهر الثلاثاء الماضي، ومن يومها بدأ السكان يهرعون إلى شاطئ Hulung في الجزيرة، ليتأكدوا بأنفسهم مما سمعوه عن كائن ظنوا أيضا أنه قد يكون من نوع “الحبّار” العملاق، والمعروف باسم Squid إنكليزيا، إلا أن ما عثروا عليه طافيا كان غير واضح الملامح للتأكد مما إذا كان “حبّارا” بالفعل.

وقالت “جاكرتا غلوب” إن سبب نفوق الحبار العملاق، فيما لو كان من هذا النوع البحري فعلا، غير معروف للآن، لكنها نقلت عن سكان محليين اعتقادهم بأنه لفظ أنفاسه الأخيرة قبل 3 أيام من العثور عليه، فيما عبر آخرون عن اعتقادهم بأن الجيفة البحرية ربما تكون لحوت قضى في ظروف غير معروفة.

وقبل 4 أشهر ظهر كائن وحشي مماثل تقريبا، ولكن في الفلبين، وكان من نوع كثيف الشعر، عثروا عليه مرميا على الشاطئ ويزن طنين أيضا، فظنوه من حيوان “الأطوم” البحري النادر، لكنهم اكتشفوا لاحقا أنه حوت تغيّر شكله الخارجي بسبب تحلل جيفته.

عكس السير