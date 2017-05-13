العثور على فيديو نادر لفرقة ” البيتلز ” بعد اختفائه 50 عاماً

عرض تاجر كتب نادرة في #لندن بيع تسجيل مصور لأعضاء فريق البيتلز وهم يصورون فيلمهم (هيلب) في العام 1965 بعد نحو 50 عاما من اختفائه في مخزن.

صور التسجيل الممثل الاسترالي المولد ليو مكيرن، الذي شارك في الفيلم ويعرض أعضاء الفرقة وراء الكواليس.

وقال نيل بيرسون تاجر الكتب لرويترز: “هذا تسجيل صور عام 1965 لأناس كانوا في ذلك الوقت أشهر شخصيات على الأرض وفي أوج حياتهم المهنية”.

وتظهر الفرقة في نحو 10 دقائق من التسجيل وهم يمارسون التزلج ويمزحون ويعزفون على آلاتهم، وأيضاً بعض اللحظات الخاصة منها بول مكارتني وهو يدخن ويلتقط صوراً. ( reuters )

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