القوات العراقية تستعيد 5 قرى قرب الحدود مع سوريا

قال مصدر عسكري عراقي، السبت، إن قوات من “الحشد الشعبي” استعادت السيطرة على 5 قرى جديدة بالقرب من الحدود العراقية السورية غرب مدينة الموصل شمال البلاد.

يأتي ذلك في اليوم الثاني من معارك استعادة السيطرة على ناحية القيروان غرب الموصل.

وقال النقيب في الجيش العراقي إن “فصائل من الحشد الشعبي وبإسناد من طيران الجيش العراقي تمكنت صباح اليوم من تحرير قريتي تل البنات والحائط شمال ناحية القيروان، وقريتي محمد زيد وتل غزوة جنوب الناحية، وقرية هزيل شرقها”.

وأضاف حسن أن “قوات الحشد الشعبي تمكنت منذ أمس حتى صباح اليوم من تحرير 12 قرية وباتت على مقربة من ناحية القيروان التي ستقتحمها خلال الساعات القادمة بعد فرض طوق أمني على محيطها من أربعة محاور”.

ولفت إلى أن “الخطة التي وضعت تتضمن تأمين الطريق المؤدي من الموصل إلى الحدود العراقية السورية ومنع أي نشاط لمسلحي داعش ضمن تلك المنطقة”.

في سياق متصل، قال مصدر أمني عراقي اليوم إن جندياً قتل وأصيب عنصران من “الحشد الشعبي” بانفجار عبوة ناسفة استهدفت دوريتهم المشتركة مع الجيش شمال شرق محافظة ديالى.

وأضاف الشمري أن “قوات الجيش العراقي أنهت اليوم العملية العسكرية التي بدأتها أمس في المنطقة المحيطة ببحيرة حمرين شمال شرق مدينة بعقوبة (مركز المحافظة)، حيث تم تدمير 4 مخابئ للأسلحة والعتاد و8 مقرات لإيواء مسلحي (داعش) من الأجانب”. (ANADOLU)

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