اليونان تواصل إعادة اللاجئين السوريين إلى تركيا تنفيذاً للاتفاق ” الأوروبي – التركي “

أعادت اليونان يوم الأربعاء الماضي (10/5) عدداً من اللاجئين إلى تركيا، وفقاً لاتفاقية اللاجئين الموقعة بين الاتحاد الأوروبي وأنقرة.

وقالت صحيفة “أبوخ تايمز” الألمانية، بحسب ما ترجم عكس السير، إنه تمت إعادة 22 لاجئاً، أمس الجمعة، من جزيرة ليسبوس اليونانية، إلى ميناء ديكيلي التركي.

وأشارت الصحيفة إلى أن اليونان أرسلت أيضاً 49 لاجئاً من جزر أخرى إلى تركيا، وذلك وفق عمليات الترحيل التي تجري ضمن الاتفاقية.

في المقابل، سيستقبل الاتحاد الأوروبي لاجئاً سورياً مسجلاً رسمياً لدى تركيا بشكل قانوني، مقابل كل لاجئ سوري تمت إعادته.

وينص الاتفاق الذي بدأ تطبيقه في 4 نيسان من العام الماضي، على ترحيل كل من دخل اليونان بطريقة غير مشروعة، باستثناء طالبي اللجوء الذين يمكن أن يثبتوا أنهم قد يتعرضوا للاضطهاد في حال تمت إعادتهم إلى تركيا.

وعلى هذا الأساس، رحلت الشرطة اليونانية 1165 شخصاً إلى تركيا، كما تمت إعادة أكثر من 1196 شخصاً بموجب اتفاق ثنائي بين أثينا وأنقرة.

إضافة إلى ذلك، فقد تم ترحيل 1088 مهاجر من اليونان إلى بلدانهم الأصلية، في إطار برنامج العودة الطوعية، بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة.

عكس السير