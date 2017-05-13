بايرن ميونيخ يحرر مدافعه بادشتوبر

سيكون مدافع #بايرن_ميونيخ الالماني #هولغر_بادشتوبر الذي عانى من سلسلة إصابات من دون ناد الموسم المقبل، بعدما أعلن مسؤولون في النادي البافاري امس الجمعة عدم تجديد عقد اللاعب المعار لنادي شالكه.

وينتهي عقد بادشتوبر (28 عاما) مع ناديه الشهر المقبل، وقد رافقت مسيرته في الملاعب اصابات أبعدته مرارا عن المستطيل الاخضر، وقد أعاره بايرن ميونيخ الى شالكه في كانون الثاني/يناير.

وأعلن ميوينخ الذي ضمن هذا الموسم إحراز بطولة المانيا للسنة الخامسة تواليا، تحرير اللاعب الذي التحق بالفريق عام 2002.

وقال الرئيس التنفيذي للنادي كارل – هاينز رومينيغه “من الواضح منذ البداية ان هولدر بادشتوبر وبعد اعارته الى شالكه، يرغب في خوض تجربة جديدة، وعلى الأرجح خارج ألمانيا”.

اضاف “يتمنى له بايرن ميونيخ كل التوفيق، ويثمن مسيرته معه طوال 15 عاما في سايبنر ستراس (الملعب المعتمد للتدريب من بايرن)”.

ولدى المدرب الايطالي للفريق البافاري كارلو أنشيلوتي اربعة لاعبين في مركو قلب الدفاع للموسم المقبل هم جيروم بواتنغ وماتس هوملز والاسباني خافي مارتينيز والوافد الجديد من هوفنهايم نيكلاس سويل (21 عاما).

وكان شالكه أعلن هذا الأسبوع عدم تجديد عقد استعارته لبادشتوبر.

الى ذلك، أعلن أنشيلوتي بقاء البرتغالي ريناتو سانشيز (19 عاما) مع الفريق، بعد انضمامه اليه من بنفيكا لقاء 35 ميلون يورو.

ولم يتمكن سانشيز الذي اختير افضل لاعب واعد في بطولة أوروبا 2016 بفرنسا والتي احرزتها البرتغال، من فرص نفسه اساسيا في الفريق البافاري، ولم يسجل اي يهدف، كما لم يعط اي تمريرة حاسمة.

ومن المرجح ان يدفع أنشيلوتي بسانشيز بدلا من الاسباني تشابي ألونسو (35 عاما) الذي سيتعزل نهاية هذا الموسم.

وأضاف “نحن نتوقع منه أكثر (مما قدم حتى الآن) بالنظر الى قدراته (…) لكنه ليس سهلا على لاعب يافع التأقلم في بلد جديد مع اسلوب لعب فريق جديد ، علينا ان نكون صبورين معه، وهذا النادي صبور”. ( AFP )

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