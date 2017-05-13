برشلونة يبحث عن أبيدال جديد

كشفت تقارير إخبارية أن نادي #برشلونة يبحث عن ظهير أيسر بمواصفات لاعبه السابق، الفرنسي #إريك_أبيدال، الذي سبق ولعب بصفوفه بين عامي 2007 و2013.

وكشفت صحيفة موندو ديبورتيفو الرياضية الكاتالونية ، أن المدير الرياضي للبرسا، روبرت هرنانديز، يبحث عن ظهير بمواصفات أبيدال، الذي كان يمتاز بالسرعة وطول القامة (1.86 متر) وملتزم بالمهام الخاصة بمركزه ولكن يمتاز بمهارات هجومية ويمتاز أيضاً باللعب في مركز قبل الدفاع.

وأضافت أنه بعد فشل المفاوضات لضم تيو هرنانديز لاعب أتلتيكو مدريد والمعار هذا الموسم لألافيس، والذي تؤكد تقارير إجراءه للكشف الطبي استعداداً للانتقال إلى ريال مدريد، يبحث برشلونة الآن عن وجهة أخرى لدعم صفوفه.

وأكدت أن السويسري ريكاردو رودريغيز، لاعب فولفسبورغ الألماني، هو الأنسب للتعاقد معه لامتلاكه جميع تلك المواصفات، كما أن سعره يتناسب مع ميزانية البرسا.

وأشارت إلى أن النادي الكاتالوني لم يتحرك بعد رسمياً للتفاوض بشأن رودريغيز، البالغ من العمر 24 عاماً والذي يمتاز بإمكانية اللعب سواء في مركز الظهير الأيسر أو قلب الدفاع، كما أنه يمتاز بالطول (1.80 سم) وأيضاً يصعد بشكل جيد للأمام.

وذكرت أن البرسا يخطط للاستغناء عن مدافعه المخضرم، الفرنسي جيريمي ماتيو، الذي رغم إثباته إمكانية اللعب في المركزين خلال السنوات الثلاثة الماضية، إلا أنه يواجه بعض المشكلات بشأن أدائه ليصبح مستقبله مع الفريق محل شك.

وأضافت أن برشلونة يعمل أيضاً على دعم مركز الظهير الأيمن، ويفضل الذهاب نحو ضم هيكتور بييرين (22 عاماً)، لكن المشكلة في إتمام الصفقة تكمن في قيمتها، حيث يطالب فريقه آرسنال بمبلغ 50 مليون يورو للاستغناء عنه، وهي القيمة التي يراها برشلونة مبالغ فيها. ( EFE )

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