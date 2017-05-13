برلمانية أسترالية ” ترضع ” طفلتها داخل الجلسة !

أرضعت عضو مجلس الشيوخ الأسترالي لاريسا واتس، طفلتها عاليا ذات الشهرين خلال اجتماع عقد في البرلمان، الأمر الذي يجيزه القانون ويدعمه.

وقالت لاريسا للصحافة: “أنا فخورة بابنتي وهي أول طفل يتم إطعامه خلال انعقاد اجتماع في البرلمان( ..) نحن نحتاج لاماكن عمل صديقة للأمهات والعائلات”، حسب ما ذكرت الصحافة الأسترالية.

يذكر بأن رضاعة الأطفال داخل البرلمان أمر مسموح به في البرلمان الأسترالي، وبخاصة بعد حادثة 2015 عندما اضطرت وزيرة الأشغال كيلي أودير إلى مغادرة البرلمان لإرضاع طفلتها بحسب ما ذكرت شبكة البوابة ، الأمر الذي دفع بعض البرلمانيين إلى اقتراح تقديم حليب مجفف للأطفال، الذي أثار موجة من الانتقادات من النشطاء المدافعين عن حقوق المرأة والطفل.

وهذه ليست المرة الأولى في العالم أن تقوم عضوة برلمان بالإرضاع داخل الجلسات، ففي 2015 قامت عضو البرلمان الأرجنتيني فيكتوريا دوندا بيريز بذلك.

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