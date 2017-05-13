تركيا : حريصون على وحدة سوريا و العراق بقدر حرصنا على مكافحة التنظيمات الإرهابية فيهما

قال نائب رئيس الوزراء التركي، نعمان قورتولموش، متحدث الحكومة، إن بلاده تحرص على وحدة الأراضي السورية والعراقية، بقدر حرصها على مكافحة كافة التنظيمات الإرهابية في البلدين.

جاء ذلك في كلمة ألقاها قورتولموش، الجمعة، في معرض مشاركته بمؤتمر دولي حول الابتكار وريادة الأعمال، بمدينة إسطنبول.

وأضاف قورتولموش “كما أنّ داعش الإرهابي خطر نؤكد أيضاً على خطورة تنظيم ب ي د الإرهابي”.

وشدد على أنه “من مصلحة الولايات المتحدة، التعاون مع تركيا لا مع بضعة آلاف من الإرهابيين”.

وأكد متحدث الحكومة التركية، أنه “من غير الممكن قبول تسليح مجموعات معادية لتركيا، من قبل دول تصفنا بالحليف في الناتو”.

كما أكد على ضرورة تعاون الولايات المتحدة وروسيا والقوى الفاعلة الأخرى مع تركيا، لتأسيس سلام دائم وعادل في سوريا، والقضاء على جميع المنظمات الإرهابية على ترابها.

وأعرب قورتولموش عن أسفه لمشاهدة جنود أمريكيين جنباً إلى جنب مع عناصر تنظيم “ب ي د” وعناصر جناحه المسلح “ي ب ك”، أو ما تسمى بـ “قوات سوريا الديمقراطية” (التي يشكل تنظيم ب ي د قوام قواتها). (ANADOLU)

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