تغريم ” واتس آب ” 3 ملايين يورو بسبب ” فيس بوك “

قررت السلطات الإيطالية تغريم خدمة التواصل عبر الأجهزة المحمولة “#واتس_آب” 3 ملايين يورو (3ر3 مليون دولار) بسبب غياب الشفافية، بشأن تبادل بيانات المستخدمين مع شركة “#فيسبوك” التي تمتلك تطبيق “واتس آب”.

وكانت شركة فيس بوك التي تدير أكبر موقع تواصل اجتماعي في العالم قد استحوذت على “واتس آب” عام 2014، وبعد عامين من صفقة الاستحواذ تم تقديم شروط جديدة وسياسات خصوصية جديدة لمستخدمي تطبيق “واتس آب” تتيح لشركة “فيس بوك” الوصول إلى بيانات مستخدمي “واتس آب”.

من ناحيتها ذكرت هيئة مكافحة الاحتكار وحماية المنافسة الإيطالية “أيه.جي.سي.إم” في بيان يوم الأربعاء الماضي إن شروط الخصوصية تتيح لمستخدمي “واتس آب” حق رفض تسليم بياناته إلى “فيس بوك”، لكن لا يتم تفعيلها بالصورة المناسبة.

كما انتقدت الهيئة “واتس آب” بسبب “البنود غير العادلة” في شروط الاستخدام، مثل منح الشركة حق وقف خدماتها أو بدء فرض رسوم على المستخدم دون إنذار مسبق.

وفي ديسمبر الماضي أطلقت المفوضية الأوروبية المعنية بملف حماية المنافسة ومكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوروبي تحقيق في ممارسات “فيس بوك” في الفترة السابقة على الاستحواذ على “واتس آب”.

وتتهم المفوضية وهي الذراع التنفيذية والاتحاد الأوروبي شركة “فيس بوك” بتضليل المفوضية، عندما أبلغتها بأنها لا تستطيع دمج بيانات مستخدمي موقع “فيس بوك” مع بيانات مستخدمي “واتس آب” بطريقة سلسة.

وفي حين نفت “فيس بوك” ارتكاب أي اخطاء وتعهدت بتقديم تفسير لأفعالها، قالت المفوضية إنها قد تفرض غرامة تصل إلى 1% من إجمالي حجم أعمال الشركة سنويا بما يعادل حوالي 280 مليون دولار، إذا لم تقدم الشركة الأمريكية إجابات مرضية للمفوضية. ( DPA )

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