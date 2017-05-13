حلب : ميليشيات بشار الأسد تسيطر على مطار الجراح بعد انسحاب تنظيم ” داعش ” منه

سيطرت ميليشيات بشار الأسد، السبت، على مطار الجراح العسكري في ريف حلب الشرقي، بعد انسحاب تنظيم “داعش” منه.

وقال مصدر عسكري نظامي لوكالة الأنباء الألمانية: “فرض الجيش السوري والقوات الرديفة صباح اليوم سيطرتهم على مطار الجراح العسكري ( كشيش ) وعدد من القرى المحيطة به في ريف حلب الشرقي بعد معارك عنيفة مع مسلحي تنظيم الدولة الاسلامية( داعش)”.

وأضاف أن “القوات الحكومية تتقدم باتجاه مدينة مسكنة، والتي تعتبر آخر معاقل مسلحي الدولة الاسلامية في ريف حلب”.

وبعد سيطرة الميليشيات النظامية على مطار الجراح خسر تنظيم الدولة جميع المطارات العسكرية التي كان يسيطر عليها عدا مطار الحمدان قرب مدينة البوكمال على الحدود السورية العراقية.

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