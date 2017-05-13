خبراء ينسفون ” وهم ” كلمات المرور القوية

لطالما طلب من مستخدمي الإنترنت استخدام حروف وأرقام وعلامات مميزة معا من أجل الحصول على #كلمات_مرور صعبة على الاختراق، لكن خبراء اعتبروا مؤخرا أن هذا الأمر “غير فعال”.

ويقول الخبراء في المعهد الوطني للمعايير والتكنولوجيا في الولايات المتحدة إنهم فحصوا بيانات كلمات سر مخترقة، ووجدوا الكثير من هذه الكلمات تتبع الاستراتيجية السابقة، معتبرين إياها غير مجدية كما كانت في السابق.

وجاء ذلك ضمن دليل موجز متعلق بأمن الإنترنت أصدره المعهد أخيرا، يتضمن تغييرات كبيرة في متطلبات كلمة السر، وفق ما أورد موقع “مشابل” الأميركي.

وأضافوا أن إجبار المستخدمين على إنشاء كلمات سر تحتوي أرقاما ورموزا عشوائية معا من قبيل $،@،# “لم يعد ضروريا”.

وفي المقابل ينصح الخبراء باختيار كلمة سر من 8 رموز سواء كانت أرقام أو أحرف، على ألا تكون طبعا مسلسلة من 1-9، أو تتعلق بالاسم ورقم الهاتف وتاريخ الميلاد، على أن تظل سهلة التذكر وفق ما اوردت قناة سكاي نيوز ، كما تطرق الخبراء إلى الأسئلة الأمنية التي ينبغي على المستخدمين الإجابة عنها لاستعمال وقت نسيان كلمة المرور ، مشيرين إلى أنه من السهولة بمكان اختراقها من خلال بحث بسيط على غوغل.

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