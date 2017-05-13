زعيم المعارضة البريطانية ينتقد مواقف ترامب من سوريا و إيران و كوريا الشمالية

قدم زعيم المعارضة العمالية البريطانية جيريمي كوربن الجمعة برنامجا دفاعيا يركز على اعطاء الاولوية للدبلوماسية، وانتقد مواقف الرئيس الاميركي دونالد ترامب من سوريا وايران وكوريا الشمالية، في اطار الاستعدادات للانتخابات التشريعية المقررة في الثامن من حزيران/يونيو.

وقدم كوربن برنامجه امام مركز التحليل في لندن شاتهام هاوس، فاعتبر ان العالم يصبح “اكثر خطورة”، بسبب النزاعات المتواصلة والتغيرات المناخية وازمة اللاجئين في العالم و”التفاوت الكبير في مستويات المعيشة” في العالم.

وانتقد كوربن ترامب “المصر بشكل محزن على زيادة المخاطر، عبر تأجيج النزاع في كوريا الشمالية، وقصف سوريا بشكل منفرد، وعبر معارضة الاتفاق النووي مع ايران”.

وتابع “لا بد من التوقف عن مد اليد الى دونالد ترامب” متهما منافسته في هذه الانتخابات رئيسة الحكومة تيريزا ماي بالانصياع لرغبات الرئيس الاميركي.

واضاف في انتقاد ضمني لماي “ان انتظار معرفة اتجاهات الريح من واشنطن ليس المؤشر على زعامة قوية، كما ان الانصياع لادارة ترامب ليس مؤشرا على استقرار قادم”.

والمعروف ان شعار ماي هو زعامة “قوية ومستقرة”.

ودعا الى علاقات دولية قائمة على الحوار من دون ان يعني ذلك انه سيكون “مسالما”، وهي الصورة التي لبسته منذ معارضته الحرب على العراق.

واضاف في هذا الاطار “انا مستعد للقبول بتدخل عسكري في بعض الظروف كملاذ اخير، ولكن في اطار الالتزام بالقوانين الدولية”.

وسارع المحافظون الى انتقاد خطابه هذا. وقال مايك بنينغ سكرتير الدولة المكلف القوات المسلحة “لقد امضى جيريمي كوربن كل حياته عاملا على نزع سلاح المملكة المتحدة، وها هو اليوم يدعي بانه قادر على حمايتنا. هذا كلام فارغ”. (AFP)

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