زيدان يصنع من ريال مدريد نادي ” غينيس ” للأرقام القياسية

وصفت صحيفة “ماركا” الإسبانية فريق #ريال_مدريد الإسباني تحت إشراف المدرب الفرنسي زين الدين زيدان بنادي #غينيس للأرقام القياسية، بعدما قاده لكسر أرقام قياسية عديدة بقيت لفترة طويلة صامدة.

واستعرضت الصحيفة المدريدية في تقرير لها الأرقام التي نجح “الميرنغي” تحت قيادة زيدان في تحقيقها منذ توليه دفة جهازه الفني في شهر يناير من عام 2016.

ففي بطولة دوري أبطال أوروبا، قاد زيدان “الأبيض الملكي” لخوض 15 مباراة دون خسارة، منذ خسارته لذهاب الدور الثمن النهائي من نسخة العام المنصرم على يد نادي فولفسبورغ الألماني بهدفين نظيفين، وحتى هزيمته أمام مواطنه وجاره أتلتيكو مدريد في إياب الدور قبل النهائي للنسخة الحالية بهدفين مقابل هدف، وخلال سلسلة الـ 15 مباراة فاز الريال في 14 مواجهة وتعادل في أربعة لقاءات.

كما نجح “الميرنغي” تحت إمرة زيدان في التهديف وهز شباك منافسه خلال 61 مباراة رسمية من أصل 83 مباراة في مختلف الاستحقاقات بغض النظر عن النتائج النهائية لتلك المباريات التي سجل فيها، وبتسجيله في 61 مباراة عادل الريال طبعة زيدان انجاز بايرن ميونيخ طبعة يوب هانيكس وبيب غوارديولا بين 2012 و 2014 في انتظار أن ينفرد الريال بهذا الرقم.

وحقق ريال مدريد مع مدربه الفرنسي أعلى رصيد تهديفي على ملعبه بـ “السانتياغو بيرنابيو” باحتساب الأهداف المسجلة في كافة المسابقات محققاً رقماً قياسياً، بعدما سجل 76 هدفاً خلال 25 مباراة خلال الموسم الجاري بمعدل تجاوز ثلاثة أهداف في المباراة الواحدة وفق ما ذكرت صحيفة إيلاف ، مزيحًا بذلك رقم برشلونة الذي حققه في موسم (2014-2015) في 29 مباراة على ملعب “الكامب نو” وبلغ 75 هدفًا بمعدل هدفين ونصف الهدف في المباراة الواحدة.

وكان ريال مدريد على وشك أن يصل إلى نهائي كارديف دون خسارة قبل أن يكبده اتلتيكو مدريد أول هزيمة في النسخة الحالية من بطولة دوري أبطال أوروبا، بعدما تفادى الخسارة في دور المجموعات بتسجيله ثلاثة انتصارات وثلاثة تعادلات، وبعدها حقق الانتصار بمبارياته الأربع في الدورين المواليين، ثم فاز في ذهاب الدور النصف النهائي أمام أتلتيكو مدريد قبل أن يخسر أمامه في لقاء الإياب.

كما كان النادي المدريدي على وشك ان يبلغ النهائي القاري بأعلى رصيد ممكن من الانتصارات في الأدوار التي تلي دور المجموعات، وذلك بفوزه ذهاباً و إياباً على ناديي نابولي الإيطالي، وبايرن ميونيخ الألماني، في الدور الثمن والربع النهائي من البطولة، ثم على اتلتيكو مدريد في ذهاب النصف النهائي غير انه فشل في تحقيق الانتصار السادس بخسارته أمام “الروخي بلانكوس”.

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