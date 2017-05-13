سفير بوتفليقة لدى بشار الأسد : الجزائر ستكون سباقة باستئناف رحلات خطوطها نحو سوريا

وعد السفير الجزائري لدى بشار الأسد، صالح بوشة، بأن تكون خطوط طيران بلاده أول شركة أجنبية تعود إلى تشغيل الرحلات الجوية المتجهة إلى سوريا، وفق تصريحات للسفير نقلتها صحيفة الوطن الناطقة باسم النظام، خلال لقاء جمعه بوزير النقل السوري علي حمود.

وقال السفير الجزائري إن ما يدفع بلاده لهذا القرار، هو رقم الجالية السورية في الجزائر الذي يصل إلى 40 ألفا، وكذا حفاظ الجزائر على علاقات دبلوماسية مع سوريا، إذ استمرت سفارة الجزائر في دمشق بالعمل.

وبذلك ستصبح الخطوط الجزائرية أول شركة خارج سوريا تتخذ قرار إعادة العمل فيها.

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