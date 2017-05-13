الرئيسية » أخبار البلد » سفير بوتفليقة لدى بشار الأسد : الجزائر ستكون سباقة باستئناف رحلات خطوطها نحو سوريا

سفير بوتفليقة لدى بشار الأسد : الجزائر ستكون سباقة باستئناف رحلات خطوطها نحو سوريا

‏2 ساعتين مضت أخبار البلد اضف تعليق

وعد السفير الجزائري لدى بشار الأسد، صالح بوشة، بأن تكون خطوط طيران بلاده أول شركة أجنبية تعود إلى تشغيل الرحلات الجوية المتجهة إلى سوريا، وفق تصريحات للسفير نقلتها صحيفة الوطن الناطقة باسم النظام، خلال لقاء جمعه بوزير النقل السوري علي حمود.

وقال السفير الجزائري إن ما يدفع بلاده لهذا القرار، هو رقم الجالية السورية في الجزائر الذي يصل إلى 40 ألفا، وكذا حفاظ الجزائر على علاقات دبلوماسية مع سوريا، إذ استمرت سفارة الجزائر في دمشق بالعمل.

وبذلك ستصبح الخطوط الجزائرية أول شركة خارج سوريا تتخذ قرار إعادة العمل فيها.

عكس السير

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

جميع الحقوق محفوظة، عكس السير© 2006 - 2017