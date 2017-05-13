شركة سويدية تطرح هاتفاً مزوداً بـ ” زر استغاثة “

كشفت شركة “دورو” السويدية لصناعة الهواتف المحمولة عن طرح جهاز جديد يتميز بهيكل صلب مصمم خصيصا لتلبية احتياجات مستخدمين من فئة العاملين في الخدمات الاجتماعية والرعاية والبنائين في بيئات العمل الشاقة بمفردهم.

ويحتوي الجهاز الجديد طراز 8020 إكس على إمكانية “طلب النجدة” من خلال الضغط على زر أحمر على جانب الجهاز. ويرسل الجهاز رسالة نصية إلى خمسة أشخاص تحتوي على تفاصيل تحدد موقع المستخدم عن طريقة خاصية “جي بي إس”. وتوجد تطبيقات أخرى في السوق تقدم خدمة مشابة يمكن تنصيبها على أجهزة الهواتف الأخرى، ويمكن للمستخدم الضغط على زر “منزل” لأداء نفس الغرض.

وقال كريس ميلينغتون، مدير شركة دورو في بريطانيا وأيرلندا، إنه يعتقد أن عرض الشركة يتميز بسعر في متناول الجميع يجعل من السهل توزيعه. ويوصف الجهاز الجديد الذي يعمل بنظام تشغيل أندرويد، ويصل سعره في بريطانيا إلى نحو 220 جنيها، بأنه جهاز ينتمي إلى فئة “الهواتف الشاقة”، وهي الهواتف المصممة للخدمة في بيئة الأعمال الشاقة.

ويتوافق الجهاز أيضا من خدمة “آي كير”، وهي عبارة عن مركز خدمة آلي تابع لشركة دورو التي تبلغ تكلفة الاشتراك بها نحو 48 يورو سنويا وفق ما اوردت هيئة الإذاعة البريطانية ، وتتيح خدمة “آي كير” للمستخدمين مراقبة حالة الجهاز عن قرب، من بينها قوة البطارية وفترات التعطل. كما يمكن للخدمة أيضا أن ترسل رسائل تستعلم عن حالة المستخدم الصحية.

وصممت الشركة الجهاز الجديد تلبية لاحتياجات العاملين بمفردهم سواء في بيئات عمل خطرة أو يتطلب عملهم دخول منازل أشخاص. وقال ميلينغتون إن شركة دورو تخصصت حتى الآن في صناعة هواتف تلبي احتياجات كبار السن ولديها 130 ألف مشترك في خدمة “حلول الرعاية الرقمية للهواتف”.

وقال بين وود، خبير الهواتف الذكية، إن شركة دورو دخلت السوق التنافسية المزدحمة بالفعل بأجهزة الخدمة الشاقة مثل أجهزة شركة “دي والت” و”كات” وأيضا تطبيقات الصيانة.

وقال :”جيد أن تقفز شركة دورو من شريحة المستخدمين المسنين إلى شريحة العاملين بمفردهم، لكن أستطيع أن أرى نوعا من التآزر، نظرا لوجود الكثير من المتطلبات هي نفسها لم تتغير”.

وأضاف :”تتمتع الشركة بمكانة قوية في سوق هواتف كبار السن وهي تعمل مع جميع شبكات الهواتف الرئيسية في بريطانيا”.

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