صحيفة : لويس سواريز هرب أمواله لبنما على مدار 8 سنوات

كشفت صحيفة إسبانية أنّ اللاعب الدولي الأوروغوياني #لويس_سواريز ظل يهرب أمواله لدولة #بنما على مدار 8 سنوات منذ انتقاله للعب في أوروبا عام 2006 وحتى انضمامه لصفوف نادي #برشلونة في صيف 2014.

وأوضحت صحيفة” إل موندو” المدريدية (وليس موندو ديبورتيفو الكاتالونية) أنّ لويس سواريز، وخلال هذه الفترة الممتدة بين 2006 حين بدأ اللعب في نادي أياكس أمستردام الهولندي وحتى انتقاله لبرشلونة في 2014 قادماً من ليفربول الإنكليزي، كان يهرب مكاسبه من حقوقه الدعائية لشركة أسسها في بنما.

ولفتت الصحيفة أنّ النجم الأوروغوياني أنشأ شركة “Metlockets Investments S.A” في بنما لإدارة حقوقه الدعائية حتى انتقل لنادي برشلونة في 2014 حيث أسس شركة جديدة في إسبانيا.

وقال مدير أعمال اللاعب، بيري غوارديولا، في تصريح نقلته وكالة الأنباء الإسبانية : “حين جاء لويس لإسبانيا أسسنا شركة إسبانية لإدارة حقوقه الدعائية وفقاً للقوانين المالية في هذا البلد وبتوصية من وزارة الخزانة التي سألناها عن الإجراءات التي يجب اتخاذها حيال هذا الأمر”.

للعلم فإنّ بيري غوارديولا هو شقيق المدرب الإسباني بيب غوارديولا، المدير الفني الحالي لنادي مانشستر سيتي الإنكليزي.

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