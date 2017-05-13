طوني خليفة : برنامج رامز جلال ” فبركة “

كشف الإعلامي اللبناني #طوني_خليفة لأول مره كيفية معرفته بتفاصيل مقلب برنامج رامز جلال الجديد قبل الوقوع في فخه.

طوني قال، خلال استضافته ببرنامج “أنا وأنا” على قناة ON E: “أقسم بربي العظيم أن ما سأقوله حدث بالفعل، عندما أغلق نيشان الهاتف معي، قمت بقيادة سيارتي، ورأيت صورة رامز جلال في زجاج السيارة أمامي، وتعجبت من أن رامز جاء في مخيلتي في ذلك الوقت، فتذكرت مكالمة نيشان لكنني كذبت نفسي لأني توقعت أن نيشان لا يمكن أن يفعل ذلك”.

وأضاف: “ثم كلمني شخص يدعى أحمد حلمي فسألت عن جنسيته فعلمت أنه مصري وهذا شيء عادي لكن رقم التليفون مصري أيضا، وهو ما جعلني أتشكك في ان برنامج نيشان يتبع لقناة OSN الإماراتية، ثم هاتفت أربع مدراء في الـ OSN وأكدوا جميعهم عدم وجود برنامج لنيشان على القناة، فبلغت أحد الاشخاص أن يتابع الموضوع، وبالفعل اتصل بي قبل سفري بيوم ليؤكد لي ان شكي في محله”.

وعن أسباب غضبه الشديد من هذا الأمر، قال وفق ما اوردت صحيفة القدس العربي : “أنا لم أستهدف بهجومي رامز جلال ولا برنامجه ولا قناة MBC، انا هاجمت نيشان، لأنه يعلم حساسية العلاقة بيني وبينه، وان بيننا جرح قديم لم يندمل بعد، ويكفي هذا النوع من المقالب لخطورة المقلب بالإضافة إلى السخرية من الضيف دون أن يستطيع الرد، مثلما قال رامز عن شيماء سيف وويزو أنهم بقر”.

وأحرج طوني ضيوف برنامج رامز جلال الجديد، مؤكدين انه عندما أعلن تفاصيل مقلب رامز، لم يكن قد صور غير أربع حلقات فقط، لافتا إلى أن ذلك يؤكد فبركة الـ 26 حلقة، التي تم تصويرها بعد ذلك.

وأضاف أنه هاتف نجم بنفسه ليحذره، لكن هذا النجم، الذي رفض ذكر اسمه، ذهب على الرغم من ذلك لتصوير الحلقة مع علمه بالمقلب، لكنه حصل على أجر مضاعف.

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