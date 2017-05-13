عشرات الأشخاص ضحية لحادث سير مروع في تركيا

لقي 17 شخصاً مصرعهم وأصيب آخرون، اليوم السبت، جراء تدهور حافلة ركاب في ولاية موغلا غربي تركيا، بحسب احصاءات أولية.

وتفيد المعلومات الواردة، بحسب وكالة أنباء الأناضول، بتدهور حافلة ركاب متوسطة في منطقة “صقَر كيجيدي” على طريق موغلا أنقرة.

وأشار إلى أن الحادث أسفر عن مصرع 17 شخصًا، وإصابة آخرين جرى نقلهم إلى المستشفيات، ولم يتم الكشف عن عددهم بعد.

وهرعت فرق وزارة الصحة ومديرية الاطفاء وإدارة الكوارث والطوارئ إلى مكان الحادث، لاتخاذ الاجراءات اللازمة.

ومعظم ركاب الحافلة المنكوبة من النساء والأطفال، وكانوا في طريقهم من بلدة “بوجا” في ولاية إزمير إلى مدينة “مرمريس” في موغلا.

من جهتها، نقلت صحيفة “حرييت” عن حاكم موغلا، بحسب ما ترجم عكس السير، أن عدد الضحايا ارتفع إلى 23، إلى جانب وجود 8 مصابين حالاتهم حرجة.

عكس السير