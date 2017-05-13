عضو في الائتلاف السوري يكشف عن قرار تركي جديد حول ” جوازات السفر الائتلافية “

قال مسؤول سوري معارض، إن السلطات التركية لم تعد تجرم حاملي جوازات سفر الائتلاف، كما أنها ألغت العقوبات التي فرضت ضدهم.

وذكر “أحمد رمضان”، عضو الهيئة السياسية ورئيس الدائرة الإعلامية في الائتلاف الوطني السوري، عبر صفحته في موقع “تويتر”، يوم أمس الجمعة، أن القضاء التركي أصدر حكماً برفض تجريم حاملي جوازات سفر المعارضة السورية، ويلغي العقوبات المترتبة عليهم، ومنها حرمانهم من دخول #تركيا “.

وجاءت تغريدة رمضان بعد أخرى قال فيها: “زيارة ناجحة لرئيس الائتلاف رياض سيف ورئاسة الائتلاف لأنقرة ولقاء وزير الخارجية مولود جاويش أوغلو عكست عمق العلاقة ودعم #تركيا للشعب السوري”،وثالثة: “الائتلاف الوطني السوري ينشئ مكتب اتصال برئاسة نائب الرئيس مع الجانب التركي لمتابعة التعاون والتنسيق وحل قضايا السوريين ومنها قضية التأشيرات”.

وكانت السلطات التركية بدأت في الآونة الأخيرة بمخالفة حملة “جواز الائتلاف” ووصل الأمر في حالات للاعتقال والتغريم ومنع السفر، بعد أن كان معترفة به في وقت سابق.

و”جواز الائتلاف” هو جواز سفر سوري لا يختلف عن جوازات السفر الصادرة عن النظام، سوى بكونه غير مقيد لدى السلطات النظامية، وعمد الآلاف من السوريين إلى الحصول عليه بعد حرمان النظام لهم من الحصول على جواز سفر “أصلي”.

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