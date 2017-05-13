في ” إسرائيل ” .. 1200 عاهرة يتظاهرن ضد النصب عليهن

نشرت صحيفة “يديعوت أحرونوت” “الإسرائيلية” صورًا لمسيرة للعاهرات شهدتها #تل_أبيب في “#إسرائيل”، تضمنت 1200 عاهرة بالإضافة إلى متضامنين معهن من السيدات والرجال؛ للمطالبة بحقوقهن.
ووفق الصحيفة، فإن العاهرات تظاهرن ضد العنف الجنسي الذي يمارس ضدهن بالإضافة إلى مطالبة السلطات “الإسرائيلية” بتوفير الأمن لهن، والحماية اللازمة لعدم النصب عليهن.
كما طالبت العاهرات بعدم استخدام هذا التعبير للإشارة إليهن، وتغيير نظرة المجتمع لهنَّ من منطلق أنهن يعملن في هذا المجال بالقانون وفق ما اوردت شبكة إرم نيوز ، ورفعت العاهرات لافتات من بينها “نطالب بالأمن” و ”الأجر ليس اتفاق” و ”السيدات ضحايا الجنس”.
عكس السير
قيم الخبر
عجبا حتى العهارات لهم حقوق. وحقوق التظاهر والمطالبة ف حقوقهم
والشريف في بلادي لا حق بالراي والفكر والتظاهر
عاهرات تحميهم الشرطة. ونحن نقمع من الشرطة
عاهرات يطالبنا في حقوقهم ونحن حقوقنا في خبر كان
الكل يسمع صوتهم ورايهم ونحن لا نستطيع ان نقول راينا حتى في الحمام
استحلفكم بالله أليس هذة حرية