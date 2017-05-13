في ” إسرائيل ” .. 1200 عاهرة يتظاهرن ضد النصب عليهن

نشرت صحيفة “يديعوت أحرونوت” “الإسرائيلية” صورًا لمسيرة للعاهرات شهدتها #تل_أبيب في “#إسرائيل”، تضمنت 1200 عاهرة بالإضافة إلى متضامنين معهن من السيدات والرجال؛ للمطالبة بحقوقهن.

ووفق الصحيفة، فإن العاهرات تظاهرن ضد العنف الجنسي الذي يمارس ضدهن بالإضافة إلى مطالبة السلطات “الإسرائيلية” بتوفير الأمن لهن، والحماية اللازمة لعدم النصب عليهن.

كما طالبت العاهرات بعدم استخدام هذا التعبير للإشارة إليهن، وتغيير نظرة المجتمع لهنَّ من منطلق أنهن يعملن في هذا المجال بالقانون وفق ما اوردت شبكة إرم نيوز ، ورفعت العاهرات لافتات من بينها “نطالب بالأمن” و ”الأجر ليس اتفاق” و ”السيدات ضحايا الجنس”.

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