كيف تقوم بتسجيل أكثر من حساب بنفس بريد الـ ” جي ميل ” ؟

تحتاج في بعض الأحيان اكثر من حساب لمتجر #آبل واحد أمريكي وآخر لدولتك التي تملك فيها بطاقة ائتمانية، وايضاً ربما تحتاج اكثر من حساب في اي خدمة اخرى، المزعج في هذا الأمر أن كل حساب يحتاج بريد خاص به، لذلك يجب ان تقوم بإنشاء بريد جديد وتتابعه وتتذكر كلمة مروره، لكن مع هذه الحيلة سوف تتمكن من استخدام نفس البريد في إنشاء أكثر من حساب، على شرط ان يكون هذا البريد Gmail .

واحياناً تجد تطبيقات تقوم الشركة المطورة بإضافتها في متجر دولتها فقط مثل بعض التطبيقات العربية قد تجدها غير متاحة في المتجر الأمريكي. وهنا تجد نفسك في حيرة، اذا حولت إلى متجر أمريكي فلن تحمل التطبيقات العربية، وإذا بقيت في المتاجر العربية فهنا تخسر بعض التطبيقات الشهيرة. إذاً الحل هو أن تمتلك حساب في متجر آبل أمريكي وآخر عربي وثالث أسترالي مثلاً (لتحصل على بعض الألعاب مبكراً).

خدمة البريد الإلكتروني التابعة لـ Google والتي تسمى Gmail بها ميزة هامة بالنسبة لنا وهي أنها لا تعتمد على (النقطة) داخل اسم المستخدم ، مثلا البريد الإلكتروني ( iPhone@gmail.com ) هو نفس عنوان البريد الإلكتروني ( i.p.h.o.n.e@gmail.com ) وذلك لأن Gmail لا تضع أي اعتبار لوجود (.) داخل اسم المستخدم.

فتستطيع أن تسجل في متجر التطبيقات الأمريكي بالبريد الإلكتروني الخاص بك (الجيميل) وتصل لك رسالة التفعيل على نفس البريد. ثم بعد ذلك تقوم بالتسجيل في متجر تطبيقات الخاص بدولة أخرى بالبريد الإلكتروني الخاص بك ولكن تضيف “نقطة” فيه وليكن ستسجل في الأمريكي ب iPhone@gmail.com وفي المصري بـ iPho.ne@gmail.com و بعد التسجيل في الايميل الثاني “ذو النقطة” ستصلك رسالة التفعيل على نفس البريد الإلكتروني الأول وذلك لأنه كما ذكرنا أن Gmail لا تتحسس حالة وجود النقط داخل اسم المستخدم الخاص بالبريد الالكتروني التابع لها.

عكس السير