لبنان : توقيف خمسة أشخاص ” على علاقة بداعش “

أوقفت مديرية المخابرات في الجيش اللبناني، الجمعة، خمسة أشخاص في شمالي لبنان وفي وادي البقاع شرقي لبنان، أربعة منهم ينتمون إلى تنظيم الدولة الإسلامية “داعش” الإرهابي والخامس يهرب مواد لوجستية لهذا التنظيم.

وقال بيان صادر عن قيادة الجيش اللبناني، الجمعة، أنه “بنتيجة الرصد والمتابعة، أوقفت مديرية المخابرات فجر اليوم ثلاثة أشخاص في منطقة الشمال وشخصاً رابعاً في منطقة البقاع، ينتمون جميعاً إلى تنظيم داعش الإرهابي ويتواصلون مع قياديين ومسؤولين فيه، كما أوقفت شخصاً خامساً في منطقة البقاع على علاقة بتهريب مواد لوجستية إلى التنظيم المذكور”.

وتمت مباشرة التحقيق مع الموقوفين، بحسب البيان، بإشراف القضاء المختص. (DPA)

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