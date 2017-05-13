ليستر سيتي يفتح خزائنه للإنفاق على التعاقدات في الموسم المقبل

قال كريغ شكسبير المدرب المؤقت لليستر سيتي حامل لقب “البريميرليغ” إن ناديه قد يحطم رقمه القياسي في الانفاق على صفقاته الموسم الماضي لتدعيم صفوفه للعودة لمستواه الموسم المقبل.

وأنفق ليستر أكثر من 55 مليون جنيه إسترليني (70.71 مليون دولار) لضم الثنائي الهجومي أحمد موسى وإسلام سليماني ولاعب الوسط نامباليس ميندي بعد التتويج باللقب موسم 2015-2016.

ونقلت وكالة رويترز عن شكسبير قبل مواجهة مانشستر سيتي السبت “قد نسجل رقما قياسيا جديدا في الانفاق على التعاقدات الموسم المقبل.انظر للدوري الممتاز ستجد أنه جاذب للاعبين.

وأضاف: “التشكيلة لا تحتاج لتغييرات كبيرة.. لكني أتوقع رحيل البعض والتعاقد مع آخرين. المنافسة تزداد صعوبة عاما بعد آخر. كلما أنفقت الأندية على التعاقدات ينعكس ذلك على ترتيبها في جدول الدوري”.

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