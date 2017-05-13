هل ستشهد إدلب ” درعاً تركياً ” جديداً على غرار درع الفرات ؟

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، في خبر نشره عبر موقعه الرسمية بعنوان: “على خطى درع الفرات تركيا تحضِّر لدرع إدلب”، إن “مجموعة من المشايخ بدأوا توزيع بيان على علماء دين سوريين متواجدين في تركيا، ومقربين من السلطات التركية، وعلماء دين موجودين داخل الأراضي السورية، وذلك من أجل إعطاء فتوى شرعية لدخول القوات التركية، والمشاركة مع فصائل معارضة من أجل السيطرة على محافظة إدلب، وإنهاء تواجد المجموعات الجهادية فيها من هيئة تحرير الشام ومجموعات أخرى جهادية”.

وأشار المرصد إلى أن “هذا التحرك يأتي بعد الاتفاق التركي – الروسي – الإيراني، من أجل إنشاء مناطق آمنة لتخفيف العمليات القتالية، ولم يلق هذا التحرك حتى اللحظة الترحيب الكبير، فيما تذرع البيان بدخول القوات التركية لحماية السوريين من قصف طائرات النظام وتمكين المواطنين من إدارة مناطقهم، في حين يشار إلى أن القوات التركية دخلت مع فصائل مقاتلة وإسلامية إلى الأراضي السورية تحت مسمى عملية درع الفرات، في الـ 24 من آب / أغسطس الفائت من العام الجاري 2016، وسيطرت على مساحة ممتدة من جرابلس إلى الباب، ومن الباب إلى منطقة الراعي والتي كان يسيطر عليها تنظيم الدولة الإسلامية في وقت سابق”.

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