واحد من أصل 10 وجد عملاً العام الماضي .. ألمانيا : الكشف عن عدد اللاجئين الذين يحصلون على ” معونة اجتماعية “

قالت الحكومة الاتحادية الألمانية، والوكالة الاتحادية للعمل، إن نصف مليون لاجئ يتلقون مساعدات اجتماعية (هارتس ٤ – Hartz IV)، من الدولة.

وقالت وكالة الأنباء الألمانية، بحسب ما ترجم عكس السير، إن معهد بحوث العمالة قال إنه بالرغم من وصول آلاف اللاجئين عام 2015، إلا أن واحداً فقط من كل عشرة لاجئين وجدوا عملاً العام الماضي.

من جانبه، توقع رئيس الوكالة الاتحادية للعمل “ديتليف سكيل” أن نصف اللاجئين في عام 2020 سيتمكنون من العمل، في حين سيجد اللاجئون غير المنخرطين في تدريب مهني وظائف عادية.

وقالت وزيرة العمل “أندريا ناليس”: “أنا متفائلة ولكني غير مرتاحة لأننا لا نفترض أن كل ما نتوقعه سينجح”.

أما الباحث هربرت بروكر من معهد “ياب”، فقد اعتبر أن “المستوى التعليمي للاجئين عادة ما يكون أعلى بكثير من المتوسط في بلدانهم الأصلية، إلا أنه أقل بكثير من المستوى المتوسط في ألمانيا”.

عكس السير