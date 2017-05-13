يلدريم : سنواصل قصف وحدات الحماية الكردية في سوريا ” حال وجود أي تهديد “

أعلن رئيس الوزراء التركي، بن علي يلدريم، أن أنقرة ستواصل قصف وحدات الحماية الكردية في سوريا، حال وجود أي تهديد.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها رئيس الحكومة التركية في مقابلة أجرتها معه شبكة” بي بي سي” البريطانية، الجمعة، في لندن، التي يزورها حالياً لحضور مؤتمر دولي حول الصومال، برعاية الأمم المتحدة.

وفي معرض رده على سؤال “هل ستواصلون غاراتكم ضد، ي ب ك، في سوريا، حتى لو قامت أمريكا بتسليحه”، قال يلدريم “بالطبع، إن وجد هناك تهديد سنفعل ذلك”.

وتابع “لسنا بصدد إعلان حرب على أمريكا، بل حربنا متواصلة ضد المنظمات الإرهابية سواء كانت بي كا كا، أو ب ي د/ي ب ك”. (ANADOLU)

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