ألمانيا : ازدياد محاولات وصول اللاجئين إلى البلاد عبر ” التهريب جواً “

كشف تقرير صحفي أن كثيراً من المهاجرين يحاولون الوصول إلى أوروبا وألمانيا بالطائرة في ظل تشديد الإجراءات على الحدود بمحاذاة الطرق التقليدية.

وذكرت صحيفة “فيلت أم زونتاغ” الألمانية الأسبوعية في عددها الصادر اليوم الأحد، استناداً إلى وزارة الداخلية الاتحادية إنه خلال عام 2016 وحده تم منع نحو ألفي مهاجر من السفر بالطائرة من أثينا إلى ألمانيا بسبب عدم توافر أوراق السفر اللازمة لذلك.

وتابعت الصحيفة أن اليونان تعد “محوراً للهجرة غير الشرعية وبؤرة العمل الإجرامي لتهريب المهاجرين إلى أوروبا”.

ونقلت الصحيفة عما جاء في تقرير الوضع السري للمركز الإستراتيجي والتحليلات المشترك للهجرة غير الشرعية التابع لوزارة الداخلية الألمانية: “اكتسبت طرق بديلة للهجرة -لاسيما الطريق الجوي من اليونان- أهمية كبيرة بسبب الاستمرار في تعزيز الإجراءات الشرطية على الحدود اليونانية -المقدونية”.

وأضافت أن أهمية الحدود التركية-البلغارية ارتفعت أيضاً بالنسبة للهجرة غير الشرعية، ونقلت عن المركز أنه “يفترض أن هناك نطاقاً مظلماً واسعاً لاسيما في الدخول غير الشرعي عبر الحدود التركية-البلغارية”. (DPA-DW)

عكس السير