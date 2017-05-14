ألمانيا : شجار جماعي بين أفغان و سوريين في ” بايمرارشتتن “

وقع شجار، الخميس الماضي (11/5)، بين مجموعتين من اللاجئين السوريين والأفغان في بلدة “بايمرارشتتن”، جنوبي ألمانيا.

وسائل إعلام محلية قالت، بحسب ما ترجم عكس السير، إن المشاجرة بدأت في التاسعة مساء بمشادات كلامية، وما لبثت أن تحولت إلى عراك، أسفر عن إصابة شخصين بجروح خفيفة.

وقام أحد شهود العيان بإبلاغ الشرطة بوجود شجار بين مجموعتين من اللاجئين، يبلغ عدد المشتركين فيها 15 شخصاً.

وفور وصول الشرطة، هرب قسم من المشاركين، فيما عملت الدورية على تهدئة وضبط البقية.

وتحقق الشرطة في الحادثة، بتهم التسبب بأذى جسدي، وتواصل بحثها عن الفارين.

عكس السير