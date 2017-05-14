ألمانيا : فوز تاريخي لحزب المستشارة ميركل في انتخابات ” شمال الراين – فيستفاليا ” المحلية

أشارت التقديرات الأولية للانتخابات المحلية في ولاية شمال الراين-فيستفاليا إلى فوز حزب المستشارة ميركل، “الاتحاد المسيحي الديمقراطي”، على منافسه “الحزب الاشتراكي الديمقراطي”.

وقد أشارت التقديرات، التي ظهرت مساء الأحد إلى تقدم حزب ميركل بواقع 34،5 بالمئة، في حين لم يحز الاشتراكييون الديمقراطيون إلا على 30،5 بالمئة من الأصوات.

وحاز “الحزب الديمقراطي الحر” (الليبرالي) على 12 بالمئة والخضر على 6 بالمئة، هذا فيما دخل حزب اليسار بشق الأنفس للبرلمان بواقع 5 بالمئة.

وبفوزه بـ 7،5 من الأصوات دخل “حزب البديل من أجل ألمانيا”، اليميني الشعبوي والمناهظ للأجانب والمسلمين واللاجئين، برلمان الولاية.

وتعتبر النتائج الأولية بمثابة زلزال سياسي، نظراً لأن الولاية تعتبر معقلاً تاريخياً للحزب الاشتراكي ديمقراطي.

وفي الانتخابات الماضية حاز الاشتراكي الديمقراطي على 39،1 بالمئة، في حين لم يتمكن حزب ميركل من الخروج إلا بـ 26،3 بالمئة من أصوات المقترعين في الولاية، التي يبلغ عدد سكانها حوالي 18 مليون نسمة. (AFP-DPA-DW)

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