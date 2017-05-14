أمير قطر : يجب أن يكون هناك حل سياسي يحقق العدالة للشعب السوري الذي مر بما لم يمر به شعب آخر

دعا أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اليوم الأحد، إلى حل سياسي للأزمة السورية.

جاء هذا في كلمته الافتتاحية بمنتدى الدوحة السابع عشر الذي انطلق، اليوم، في العاصمة القطرية الدوحة، تحت عنوان “التنمية والاستقرار وقضايا اللاجئين”.

ويشارك في المؤتمر الذي يستمر يومين نحو 600 شخصية من مختلف دول العالم بينهم قادة ورؤساء حكومات.

ومن بين الحضور الرئيس السوداني عمر البشير، ورئيس مالي إبراهيم بوبكر كيتا، وسعد الحريري رئيس وزراء لبنان، وحسن علي خيري رئيس وزراء الصومال.

وأكد أمير قطر على أهمية موضوع المنتدى وهو اللاجئين. مشيرًا أنه أصبح “مصيريا لملايين البشر وملحا للمجتمع الدولي”.

ودعا آل ثاني المجتمع الدولي لمضاعفة جهوده “لإيجاد الحلول الجذرية والعادلة للنزاعات المولدة للاجئين”.

وأوضح أنه حسب الإحصاءات الدولية هناك 5 ملايين لاجئ سوري، وضعف هذا العدد مهجرين داخل سوريا نفسها.

وأشار إلى أنه “يجب أن يكون هناك حل سياسي يحقق العدالة للشعب السوري الذي مر بما لم يمر به شعب آخر”. (ANADOLU)

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