الحريري : لبنان خسر 25 مليار دولار جراء ” الأزمة السورية “

أعلن سعد الحريري، رئيس الوزراء اللبناني أن خسائر بلاده جراء الأزمة السورية بلغت 25 مليار دولار، مشيرًا إلى أن #لبنان يستضيف 1.5 مليون “نازح” سوري.

جاء ذلك في كلمة الحريري بالجلسة الافتتاحية لمنتدى الدوحة السابع عشر الذي انطلق، اليوم الأحد، بالعاصمة القطرية الدوحة، تحت عنوان “التنمية والاستقرار وقضايا اللاجئين”، برعاية وحضور أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني وعدد من القادة ورؤساء الحكومات.

وقال الحريري إن “لبنان يواجه صعوبة خاصة وعائقًا أساسيًا أمام النمو الاقتصادي يتمثل بوجود 1.5 مليون نازح من السوريين إضافة إلى نصف مليون لاجئ فلسطيني على أراضيه”.

وأضاف أن بلاده “لن يتمكن من الاستمرار بمواجهة تداعيات هذه الأزمة منفردا فأعداد النازحين واللاجئين تلامس نصف عدد المواطنين”.

وأشار الحريري إلى أن هذا العدد الكبير من اللاجئين أدى لارتفاع نسبة الفقر إلى 30% ومضاعفة معدلات البطالة إلى 20%.

وأوضح أن “هذا العدد الكبير من اللاجئين أرهق الخدمات العامة والبنى التحتية وزاد من عجز المالية العامة في وقت تراجع النمو الاقتصادي من 8% سنويًا قبل الأزمة إلى مايقارب 1% حاليًا.

وقال الحريري إن “البنك الدولي يقدر إجمالي الخسارة التي تكبدها الناتج المحلي اللبناني جراء هذه الأزمة (السورية) حتى نهاية 2015 فقط بأكثر من 18 مليار دولار ، وهو يقارب اليوم 25 مليار دولار”.

ويشارك في المؤتمر الذي تنظمه وزارة الخارجية القطرية ويستمر يومين نحو 600 شخصية من مختلف دول العالم بينهم قادة ورؤساء حكومات.

ومن بين الحضور إلى جانب الرئيس السوداني عمر البشير، ورئيس مالي إبراهيم بوبكر كيتا، ورئيس وزراء الصومال حسن علي خيري.(ANADOLU)

عكس السير