الرئيس الصربي يصف رئيس الوزراء الكوسوفي السابق بـ ” الكلب “

هاجم الرئيس الصربي توميسلاف نيكوليتش، رئيس الوزراء الكوسوفي السابق راموش هاراديناي، على نحو غير معتاد ووصفه بـ “الكلب”.

وفي تصريحات لصحيفة “نوفوستي” الصربية الصادرة السبت، قال نيكوليتش:” إنه كلب يتحسس طعم اللحم البشري، ويجب معاقبته حتى لا تظل رغوة السعار تنساب في فمه”.

تجدر الإشارة إلى أن السلطات الفرنسية كانت قد ألقت القبض في كانون ثان/يناير الماضي، على هاراديناي بسبب أمر اعتقال دولي صادر بناء على طلب من صربيا، لكنها عادت، وأطلقت سراحه الشهر الماضي.

وتتهم بلجراد الزعيم السابق لمتمردي كوسوفو بارتكاب جرائم حرب خطيرة بحق صربيا إبان فترة الحرب الأهلية في الفترة بين عامي 1998 حتى 1999.

وكان هاراديناي قد تمت تبرأته مرتين خلال محاكمته في قضايا تتعلق بالاتهامات الصربية أمام محكمة تابعة للأمم المتحدة في لاهاي.

تجدر الإشارة إلى أن أكثر من عشرة شهود قد لقوا حتفهم، في ظروف غامضة، في وقت سابق على المحاكمة. (DPA)

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