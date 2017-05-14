الرئيس الصيني يدعو إلى زيادة التعاون مع تركيا لمكافحة الإرهاب

أبلغ الرئيس الصيني شي جين بينغ نظيره التركي رجب طيب أردوغان ضرورة أن يعزز البلدان تعاونهما في مجال مكافحة الإرهاب وسط قلق صيني إزاء الويغور الذين يحاربون مع المتشددين في الشرق الأوسط

والويغور أقلية أغلبها من المسلمين الناطقين بالتركية من منطقة شينجيانغ بغرب الصين.

وسافر المئات وربما الآلاف الحريصين على الهروب من الاضطرابات في شينجيانغ سرا عبر جنوب شرق آسيا إلى تركيا التي يرى كثيرون أنه تربطهم بها علاقات دينية وثقافية.

وتقول بكين إن بعض الويغور انتهى بهم الأمر إلى القتال مع الإسلاميين المتشددين في العراق وسوريا.

وقالت وزارة الخارجية في ساعة متأخرة من مساء السبت إن شي أبلغ إردوغان على هامش اجتماع قمة بشأن خطة الصين المتعلقة بطريق الحرير الجديد إن تطوير التعاون الاستراتيجي يحقق مصالح البلدين.

ونقلت الوزارة عن شي قوله “من أجل تشجيع زيادة تطوير العلاقات يجب على كل من الصين وتركيا احترام المصالح الأساسية للطرف الآخر والاهتمام بها وتعميق التعاون في مجال الأمن ومكافحة الإرهاب”. (REUTERS)

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