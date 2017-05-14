السعودية : العثور على طفلة سورية اختطفتها شابة سعودية في الرياض ! ( فيديو )

عثرت شرطة منطقة الرياض، في السعودية، على الطفلة السورية “شوق سليمان إبراهيم”، البالغة من العمر عامين، وألقت القبض على خاطفتها، بعد أسبوعين من اختفائها داخل أحد الأسواق التجارية شرق العاصمة السعودية.

ونقلت قناة “العربية”، عن الناطق الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، الأحد، أنه “في تمام الساعة الثانية عشر صباحاً، من يوم السبت الموافق 17-8-1438، ورد لمركز شرطة النسيم تقرير دوريات الأمن المتضمن بلاغ سليمان إبراهيم الزويل ( 34 عاماً سوري الجنسية) عن فقدانه لابنته شوق التي تبلغ من العمر عامين أثناء تواجدها برفقة ذويها داخل أحد الأسواق التجارية شرق العاصمة الرياض واختفائها من داخل السوق”.

وأظهرت مقاطع كاميرات المراقبة، خروج الطفلة من السوق برفقة امرأة مجهولة، دون أية دلائل تساعد في عملية البحث.

ومن خلال التحقيقات، تمكنت السلطات من حصر الاشتباه بامرأة سعودية تبلغ من العمر 23 عاماً، ولدى التحقيق معها، أقرت باستدراج الطفلة “واصطحابها لإحدى الشقق السكنية جنوب العاصمة لغرض في نفسها، مؤكدة أنه لا تربطها بالفتاة أو عائلتها أي صلة أو سابق معرفة”.

وتم إلقاء القبض على المرأة، إضافة لشخص آخر كان على علاقة بها، فيما تسليم الطفلة لذويها، بعد إجراء الفحوص الطبية اللازمة التي أكدت سلامتها.

ولم تذكر القناة أو الشرطة ما هو المقصود بـ “اصطحبتها لغرض في نفسها”.

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