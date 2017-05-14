المتحدث باسم نادي برشلونة : نحن الأفضل في إسبانيا منذ 2004

أكد جوسيب فيفز، المتحدث الرسمي باسم نادي #برشلونة، إنّ فريقه هو الأفضل في #إسبانيا ومتفوقاً على ريال مدريد في العقد الأخير، وتحديداً منذ موسم 2003/2004.

وأوضح فيفز في تصريحات لصحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية: “منذ 2004 تُوّج برشلونة بـ 29 لقب من أصل 57 ممكن، بنسبة 50.8%، فيما لم يحصل ريال مدريد سوى على 13 لقب فقط”.

وتُوج نادي برشلونة خلال هذه الفترة على لقب الدوري الإسباني 8 مرات، ودوري أبطال أوروبا 4 مرات، وكأس ملك إسبانيا 4 مرات، والسوبر الأوروبي 3 مرات، والسوبر الإسباني 7 مرات، وكأس العالم للأندية 3 مرات.

وأشاد جوسيب فيفز بالعصر الذهبي الذي عاشه نادي برشلونة في العقد الأخير، منذ قدوم اللاعب البرازيلي رونالدينيو، وتولي الهولندي فرانك ريكارد تدريب الفريق، وصولًا إلى مرحلة المدرب الإسباني وابن الفريق بيب غوارديولا، وتحقيق السداسية التاريخية ( 6 ألقاب في موسم واحد 2008-2009) وفق ما اوردت صحيفة إيلاف ، ثم الإسباني الراحل تيتو فيلانوفا والأرجنتيني تاتا مارتينو، وأخيراً الإسباني لويس إنريكي، الفائز في الموسم الماضي بثلاثة ألقاب محلية، الدوري وكأس الملك و السوبر.

وجاء كلام جوسيب فيفز، في خضم الجدل القائم في الفترة الأخيرة حول من هو الفريق الأفضل في إسبانيا بين الناديين الغريمين، برشلونة وريال مدريد.

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