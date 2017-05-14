المخابرات الألمانية تؤكد : الجيش السوري النظامي هو من قصف خان شيخون بالكيماوي

ذكرت صحيفة فيلت آم زونتاغ الألمانية، أن المخابرات الخارجية الألمانية “BND” ترى أن سلاح الجو السوري مسؤول عن الهجوم بمواد سامة على بلدة خان شيخون.

وحسب تقرير صحيفة فيلت آم زونتاغ الصادرة الأحد، وفق ما أوردت وكالة الأنباء الألمانةي، فقد علمت الاستخبارات الخارجية الألمانية أيضاً بأن الهجوم بمواد سامة انطلق من قاعدة الشعيرات.

وأضافت الصحيفة، بحسب ما ترجم عكس السير، أن الطائرات الحربية السورية “اللواء الجوي 50″، أقلعت من قاعدة الشعيرات وقامت بتنفيذ الهجوم بالغاز السام.

وختمت بالقول إنه “ليس من الواضح لدى المخابرات الألمانية ما إذا كان بشار الأسد نفسه قد أمر الهجوم”.

الجدير بالذكر أن بشار الأسد هو “القائد العام للجيش والقوات المسلحة”.

عكس السير