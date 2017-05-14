بالفيديو .. اعتقال لص و تقييده بعمود بعد محاولته سرقة 120 ألف درهم في الشارقة

ألقت شرطة #الشارقة القبض على شخص، يحمل جنسية آسيوية، إثر محاولته سرقة مبلغ من المال يقدر بـ120 ألف درهم من أحد المحلات في الإمارة.

وأظهر مقطع فيديو، بثه ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، قيام عدد من الأشخاص بإيقاف اللص وتقييده في عمود “على نحو يتماشى مع ثقافتهم في التعامل مع اللصوص”، وفق ما اوردت صحيفة البيان.

وفور تلقي غرفة العمليات المركزية بشرطة الشارقة بلاغًا بالواقعة، انتقلت دوريات الشرطة إلى موقع الجريمة، وتم التحفظ على المشتبه به والتأكد من عدم وجود أي إصابات لحقت به وإحالته لإدارة التحريات والمباحث الجنائية، للتحقيق معه ومتابعة القضية.

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