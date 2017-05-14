بالفيديو .. شاب صيني ينقذ فتاة قبل انتحارها أمام القطار بثوان

أصبح عامل سكة حديد شجاع سبباً في إنقاذ حياة فتاة كادت أن تلقى حتفها دهساً تحت عجلات #القطار.

فقد التقطت الكاميرات المثبتة داخل محطة القطارات بمدينة بوتيان التابعة لمقاطعة فوجيان الصينية مقطع فيديو يحبس الأنفاس، حيث كانت السيدة تقف على الرصيف، فإذا بها تتحرك تجاه القطار المسرع.

فما كان من العامل الذي كان يقف بالقرب منها إلا أن أسرع وأمسك بها، فسقطا معاً، على بعد سنتيمترات معدودة من القطار الذي أتى مسرعاً وفق ما اوردت قناة العربية ، وبالفعل نجح العامل الشجاع في منع الكارثة وإنقاذ الفتاة قبل انتحارها بثوانٍ معدودة.

وانفجرت الفتاة بعدها في بكاء شديد، قبل أن يتم نقلها إلى المستشفى، بينما تم مكافأة العامل الشجاع بمبلغ 6 آلاف يوان (870 دولاراً أميركياً).

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