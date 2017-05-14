بالفيديو .. كريستيانو رونالدو يبتكر مراوغة جديدة

أظهر كريستيانو رونالدو موهبة فريدة خلال تدريبات فريقه ريال مدريد السبت، حيث بدا أن “الدون” يتمتع بمهارة فائقة وليس لياقة بدنية فقط.

واخترع قائد منتخب البرتغال مراوغة جديدة، حيث تظاهر بأنه رفع قدمه اليمنى كنوع من أنواع اللياقة البدنية حتى تمر الكرة من أعلى قدمه اليمنى ثم يمررها لزميل بالقدم اليسرى.

ثم أظهر مهارة أخرى بمداعبة الكرة بقدم واحدة، قبل أن يضعها على صدره ثم رأسه ويلعبها بكعبه بعد ذلك إلى زميل في الفريق.

وتألق أيضًا القائد سيرجيو راموس خلال التدريب، حيث مرر الكرة بين قدمي شريكه في الدفاع ناتشو ما أثار ضحك زملائهما.

ويستعد ريال مدريد المنتشي بالتأهل لنهائي دوري أبطال أوروبا للمرة الثالثة في 4 سنوات، لمواجهة أشبيلية اليوم الأحد في آخر مباراة على استاد سانتياغو برنابيو هذا الموسم.

وفي الوقت الذي أحرز فيه ريال مدريد لقب دوري الأبطال في 2014 و2016 فإن غريمه برشلونة تُوِّج بلقب الدوري المحلي 5 مرات في آخر 7 مواسم.

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