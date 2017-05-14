بالفيديو .. نجاة عروسين بأعجوبة من موت محقق في السعودية

أظهر مقطع فيديو حادثة جرف سيول وادي “الشهوان” في السعودية لسيارة من نوع “جيب تويوتا”، كانت تقل عروسين بداخلها.

وبحسب نشطاء سعوديين فإن مواطن في محافظة ميسان بمنطقة مكة المكرمة السعودية وثق الحادثة التي خرج منها العروسان سالمين.

ويظهر المقطع السيارة داخل الوادي وهي تنجرف بقوة، فيما أظهرت صور أخرى تعرض السيارة لأضرار جسيمة جراء انقلابها داخل السيل.

وكان قائد السيارة حاول تفادي السيل، بحسب ما أوضح مصور المقطع لصحيفة سبق إلا أن مياه السيل كانت سريعة جداً، لافتاً إلى أن الزوجين نجوا من الموت بفضل تدخل شابين لإنقاذهما.

عكس السير