بعد تسريب رواتب لاعبي يونايتد .. صفقة غريزمان في خطر

يخشى نادي #مانشستر_يونايتد الإنكليزي، من تأثير التسريبات الأخيرة التي نشرت عن رواتب لاعبي الفريق، في التعاقد مع نجم أتلتيكو مدريد، #أنطوان_غريزمان.

وقالت صحيفة ستار سبورت، اليوم الأحد: “نتيجة التسريبات والكشف عن راتب زلاتان إبراهيموفيتش مع يونايتد قد تؤثر على مفاوضات الفريق مع اللاعبين في سوق الانتقالات المقبلة”.

وأضافت الصحيفة: “يونايتد يخشى من أن تسريبات الكشف عن رواتب لاعبيهم التي نشرت مؤخراً قد تكلفهم وتؤثر على محاولتهم بالتعاقد مع غريزمان، حيث أن النجم الفرنسي يطمح بأن يكون أكثر لاعب يحصل على راتب بين لاعبي يونايتد (300 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع)، لكنه قد يطالب الآن بأكثر من ذلك”.

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