بيكيه يظهر في فيديو كليب ” أنا عشقت ” لصديقته شاكيرا

يظهر نجم نادي #برشلونة الإسباني، #جيرارد_بيكيه، في فيديو كليب أغنية “أنا عشقت” (Me enamore) لرفيقته العاطفية المغنية الكولومبية شاكيرا.

وتم تصوير كليب الأغنية، الذي حظي بنحو نصف مليون مشاهدة بالساعات الأولى من إطلاقه، في ما يبدو مصنع مهجور وغابات قريبة من مدينة برشلونة الإسبانية التي تقطن بها المغنية بصحبة بيكيه منذ 2011.

وكانت شاكيرا أكدت في مقابلة سابقة مع تليفزيون “تيليموندو”، أن رفيقها العاطفي بيكيه، الذي أنجبت منه ميلان وساشا 4 سنوات وعامين على التوالي، تأثر عندما سمع أغنيتها التي أهدتها له.

وتعد الأغنية جزءاً من ألبوم شاكيرا الجديد الذي يحمل عنوان “El Dorado”، المقرر طرحه بالأسواق في 26 مايو (أيار) الجاري. ( EFE )

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