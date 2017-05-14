تركيا : تسمم فتاتين سوريتين خلال استحمامهما بسبب اختلاط غازات سامة بمياه الصرف الصحي !

تسممت فتاتان سوريتان، في مدينة مرسين التركية غربي البلاد، باستنشاق غازات سامة، تسربت من مصنع إلى منزلهما، عن طريق مياه الصرف الصحي.

وقالت صحيفة حرييت التركية، يوم الأربعاء الماضي (10/5)، بحسب ما ترجم عكس السير، إن الأختين ميديا مصطو (15 عاماً) وروهلات مصطو (18 عاماً)، تسممتا في حمام بيتهما في منطقة “اكدنيز – محلة تشاي”.

وتولدت الغازات، بسبب تسرب مخلفات المصنع واختلاطها بمياه الصرف الصحي، ما أدى لتفاعلها وانبعاث الغازات السامة.

وفيما نقلت الشابتان إلى المشفى، تم إبلاغ شركة المياه بالمشكلة، حيث كشفت عن مكان التسريب، وقامت باتخاذ التدابير اللازمة.

وتعاني ميديا من تسمم حاد، ولا تزال في المستشفى تحت العناية المشددة، بينما تم تخريج الكبرى بعد أن استقر وضعها الصحي.

وعلى الرغم من حل المشكلة، فإن أهالي الحي ما زالوا يخشون من الاستحمام، خوفاً من تسمم مماثل قد يودي بحياتهم.

عكس السير