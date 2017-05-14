تطبيق يحمي هواتف ” أندرويد ” من السرقة

مع تطبيق ” Pocket Sense ” لن يكون هناك أي داع للقلق من سرقة هاتفك الذكي عند السفر، أو عند التواجد في الأماكن العامة المزدحمة.

حيث يعمل التطبيق على إصدار رنين مرتفع بمجرد قيام شخص بسرقة الهاتف من داخل جيبك، مع منحك القدرة على وقف التنبيه بمجرد فك قفل الهاتف أو عن طريق إيقاف وضع السرقة وذلك عند تواجدك في أماكن آمنة.

ويوفر التطبيق ثلاثة أوضاع لمنع سرقة الهاتف في الأماكن العامة وفق ما اوردت شبكة ” 24 ” الإماراتية ، وهي وضع Pocket Sense الذي يعمل على إصدار رنين قوي بمجرد سحب الهاتف من الجيب.

أما وضع Charge Sense فيتيح لك شحن هاتفك في الأماكن العامة بأمان، حيث يعمل التطبيق على إصدار تنبيه بمجرد فصل الهاتف من الشحن.

ومن خلال وضع Motion Sense سيعمل التطبيق على إصدار رنين بمجرد تحريك الهاتف من مكانه وهو خيار ملائم في حال تواجدك بمقهى أو مكان عام.

ننوه أن التطبيق قد لا يعمل بكفاءة في حال استخدام الأغطية القابلة للطي flip cover والتي تشوش على عمل التطبيق والمستشعرات.

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