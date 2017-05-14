حارس ليستر : الهدف الأول لمانشستر سيتي جاء من تسلل

أبدى حارس مرمى ليستر سيتي، #كاسبر_شمايكل، شعوره بالإحباط إثر الهزيمة التي مُني بها الفريق أمام مضيفه مانشستر سيتي 1-2 امس السبت، في الجولة قبل الأخيرة من الدوري الإنكليزي، مكرراً اعتراضه على احتساب الهدف الأول لمانشستر.

وأثار الهدف الأول الذي سجله ديفيد سيلفا حالة من الجدل، حيث اعترض لاعبو ليستر بداعي أن رحيم سترلينغ الذي كان متمركزاً أمام المرمى، وجه الكرة التي سددها سيلفا قبل أن تسكن الشباك وهو في وضع تسلل، وأوضحت الإعادة التليفزيونية أن سترلينغ لم يلمس الكرة.

وأشار سترلينغ إلى إنه تعمد عدم لمس الكرة، بينما قال شمايكل إنه “لم يكن من المفترض احتساب الهدف”.

وصرح شمايكل عقب المباراة قائلاً: “الهدف الأول كان من تسلل.. وحجب سترلينغ عني الرؤية، وعندما مرت الكرة أمامه تحرك نحوها.. كافحنا وأدينا بشكل جيد حقاً”. ( DPA )

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