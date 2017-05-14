حاولا استغلال فترة ” التقنين ” .. مصياف : إصابة ” حبيبين ” كانا يمارسان الجنس داخل ” محولة كهرباء ” بعد أن عاد التيار بغتة !

أصيب شاب وفتاة بحروق شديدة نتيجة تعرضهما لصعقة كهربائية، عندما كانا داخل محول كهربائي، في مصياف بريف حماة.

وقالت مصادر إعلامية موالية إن الشاب والفتاة اللذين تجمعهما “علاقة حب” كانا في غرفة المحول الكهربائي بالقرب من سوق هال مصياف، صباح الأحد، أثناء انقطاع التيار، وعند عودته تعرضا للصعق.

ونقلت “قناة شامنا” الموالية، التي عنونت الخبر بـ “في مصياف : مارسا الجنس داخل محوّلة كهرباء .. فباغتهم التقنين !”، عن الطبيب ماهر يونس، مدير الهيئة العامة لمشفى مصياف، قوله: “استقبل المستشفى صباح الأحد، حالتين إسعافيتين نتيجة صعق بتيارٍ كهربائي شديد القوة”.

وأضاف الطبيب أن أجزاء كبيرة من جسمهما تعرضت لحروقٍ من درجاتٍ مختلفة.

وأوضح المدير أن حالة الشاب حرجة، وهو موجود في العناية المركّزة، أما الفتاة فقد تم تقديم الإسعافات الضروية لها، وحالتها مستقرة.

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