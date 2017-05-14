خفر السواحل الإيطالي : إنتشال جثث ثمانية لاجئين من البحر المتوسط

قال خفر السواحل الإيطالي الأحد إنه تم انتشال جثث سبعة لاجئين لقوا حتفهم في البحر المتوسط أثناء محاولتهم الوصول لأوروبا، وذلك في ظل استمرار ارتفاع حصيلة القتلى في أحد أكثر طرق الهجرة ازدحاما.

وقال خفر السواحل إنه تم إنقاذ 484 مهاجرا ولاجئا السبت في أربع مهمات منفصلة.

وقالت منظمة سي أي الألمانية غير الحكومية، التي تقوم بمهام إنقاذ بالتعاون مع خفر السواحل، إنها أنقذت 600 شخص كانوا على متن أربعة قوارب مطاطية، وذلك في بيان على صفحتها على موقع الفيسبوك للتواصل الاجتماعي.

وبحسب أحدث بيانات للمنظمة الدولية للهجرة، فان أكثر من 1300 شخص لقوا حتفهم أثناء محاولتهم عبور البحر المتوسط هذا العام.

وتتحمل إيطاليا حاليا الوطأة الأكبر لأزمة الهجرة في أوروبا، حيث يصل أغلبية المهاجرين إليها بعدما يبحرون من ليبيا. (DPA)

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