زيدان يربط استمراره مع ريال مدريد بالانتصارات

قال الفرنسي #زين_الدين_زيدان مدرب #ريال_مدريد الاسباني، ان الالقاب وحدها كفيلة ببقائه في منصبه، في ضوء ما تردد عن توصله وادارة النادي الملكي الى اتفاق حول تمديد عقده حتى 2020.

وأشار المدرب الفرنسي المرتبط مع فريقه بعقد يمتد حتى 2018 في مؤتمر صحافي عشية مباراة اشبيلية في المرحلة السابعة والثلاثين قبل الاخيرة من الدوري الاسباني، إلى انه اعتاد على الاجواء في ريال مدريد، “لكن وحدها الانتصارات والالقاب تبقيني هنا. انا اقوم بما اعتدت القيام به، واشعر بتحسن. لقد أصبت ايضا تحسنا في كل خططي، لكن هذا لا يعني شيئا (…) الامر الوحيد الاساسي هنا تحقيق الانتصارات”.

وكانت صحيفة ماركا ذكرت في عددها الصادر السبت ان ادارة ريال مدريد تركت لزيدان (44 عاما) اختيار الوقت المناسب للاعلان عن تمديد عقده مع الفريق حتى 2020.

وكان زيدان الذي تولى تدريب الفريق الملكي في كانون الثاني/ يناير 2016، نجح في موسمه الاول في قيادته الى لقبه الحادي عشر في دوري ابطال أوروبا بفوزه على جاره أتلتيكو مدريد بركلات الترجيح. كما قاده ايضا الى احراز الكأس السوبر الاوروبية وبطولة العالم للاندية، والى مباراة نهائية ثانية تواليا في دوري الابطال امام يوفنتوس الايطالي في 3 حزيران/ يونيو المقبل في العاصمة الويلزية كارديف.

ولريال ثلاث مباريات في الدوري يحتاج منها الى سبع نقاط لاحراز اللقب للمرة الاولى منذ 2012، ولجمع الثنائية الاوروبية والاسبانية (دوري الابطال والليغا الاسبانية) للمرة الاولى منذ 1958.

وقال النجم الفرنسي السابق:”اليوم نقف امام اربع مباريات نهائية. وعلى رغم تقديمنا اداء متفاوتا احيانا في المباريات، الا انني نجني ثمار تعبنا ونحقق الفوز، ونحن قريبون من تحقيق اهدافنا، الا ان شيئا حتى الساعة لم يتحقق بعد”. ( AFP )

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